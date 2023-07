Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri, la acoperisul a trei case, in zona Muncii din Sectorul 3 al Capitalei. Doua persoane au fost evacuate, iar doua persoane au nevoie de ingrijiri medicale. Potrivit ISU București-Ilfov, un numar de 12 autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de…

- Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri, la acoperisul a trei case, in zona Muncii din Sectorul 3 al Capitalei. Doua persoane au fost evacuate, iar doua persoane au nevoie de ingrijiri medicale. Potrivit ISU București-Ilfov, un numar de 12 autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de…

- Luni seara, in sectorul Botanica al Capitalei, patru mașini au fost grav avariate, dupa ce au fost implicate intr-un accident. Cinci persoane au avut de suferit, fiind transportate la spital, iar unul dintre șoferi a fugit de la locul accidentului. Menționam ca accidentul s-a produs aseara, in jurul…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac, a declarat miercuri, la finalul unei intalniri cu primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, ca acesta trebuie sustinut de "toata dreapta" pentru un nou mandat.

- Festivalul Neversea a debutat joi, 6 iulie, la malul marii cu artisti de top si cu muzica pentru diferite categorii de public. Constantenii si turistii s au adunat cu mic cu mare la mult asteptatul festival."La prima seara a editiei aniversare au fost peste 70.000 de oameni care s au bucurat de ceea…

- In aceste zile, in troleibuzele din Capitala rasuna nu doar vocea primarului Capitalei, Ion Ceban, dar și cea a președintei țarii, Maia Sandu. Șefa statului invita moldovenii sa participe duminica, 21 mai, la Adunarea Naționala Moldova Europeana, care va avea loc in Piața Marii Adunari Naționale, incepind…

- Seara trecuta, intr-un bloc de locuit din Capitala, un ascensor a cazut in gol. Totul s-a produs luni seara, in jurul orei 20:00 intr-un bloc de locuit de pe bulevardul Moscova, sectorul Rișcani al Capitalei. Salvatorii au reușit sa scoata patru persoane dintr-un ascensor cazut in gol. Imediat, la fața…