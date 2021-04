Spitalul Foișor din București devine spital COVID, pacienții non-COVID fiind mutați in alte unitați spitalicești sambata seara, spre miezul nopții. „Sub jumatate din secția de terapie intensiva era ocupata. Sambata dimineața spitalul va incepe sa primeasca pacienți COVID”, a spus Arafat. Secretarul de stat a precizat ca situația in unitațile de primiri urgențe este serioasa, in condițiile in care pacienți din București au fost trimiși in alte zone, cu avionul. „Conteaza orice ora cand avem pacienți de terapie intensiva in unitațile de primiri urgențe”, a spus Arafat. Ordinul de evacuare a spitalului…