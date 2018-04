Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 30 de persoane au fost ranite, dupa ce o furgoneta a intrat in multime, in orasul Munster, din vestul Germaniei. Politia a anuntat ca au fost semnalate mai multe persoane decedate, “probabil si suspectul”, transmite News.ro . UPDATE 2: Presa din Germania noteaza ca atacatorul este un cetatean…

- Un vehicul a intrat intr-un grup de oameni in orașul Muenster din vestul Germaniei sambata, ucigand cateva persoane și ranind altele, scrie Spiegel Online, citat de Reuters. O sursa din domeniul securitații a declarat Reuters ca nu poate fi exclusa varianta unui atac intenționat. UPDATE 18.02 Poliția…

- Consilierul PSD Florin Bogdeacircula cu viteza pe una dintre arterele importante din municipiul Caransebes si, la un moment dat, nu a mai reușit sa redreseze autovehiculul și a intrat pe contrasens. Scapat de sub control, autoturismul marca Opel, pilotat de Bogdea, s-a lovit frontal de un autoturism…

- O bomba din cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita miercuri in fostul lac Pescarus, din apropierea unei benzinarii, in municipiul Satu Mare, aceasta fiind ridicata de pompieri, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- O bomba neexplodata din cel de-al doilea Razboi Mondial a fost dezamorsata joi intr-o zona comerciala aglomerata din Hong Kong, in cursul operatiunilor fiind evacuate aproximativ 4.000 de persoane, informeaza site-ul postului France 24.

- Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate in zona Parisului, autoritatile fiind in alerta din cauza riscului de inundatii, dupa ce nivelul Senei a crescut in ultimele zile, relateaza Reuters.Michel Delpuech, prefectul Politiei din Paris, a declarat ca cele aproximativ 1.500 de persoane…

- Autoritatile din capitala paraguayana Asuncion au decretat, miercuri, stare de urgenta timp de o luna dupa ce raul Paraguay a iesit din matca, pe fondul ploilor abundente din ultimele saptamani, relateaza site-ul televiziunii France 24, potrivit rtv.net.

- Accidentul a avut loc in localitatea Zarnesti, iar autoritațile au luat decizia sa fie evacuate casele pe o raza de 150 m, in vederea evitarii oricarui pericol pentru localnici. In total, au fost evacuați 35 de adulți și 5 copii, din 9 case. „La fața locului intervenim cu o autospeciala de…