- Peste 20.000 de persoane s-au adunat marti la Erevan la apelul opozantului Nikol Pashinyan, care a acuzat partidul la putere ca vrea sa impiedice alegerea sa in functia de prim-ministru de catre parlamentul reunit in sesiune extraordinara, relateaza AFP. Piata Republicii, din inima capitalei armene,…

- Opozantul armean Nikol Pashinyan, in fruntea manifestatiilor antiguvernamentale care agita Armenia de doua saptamani, ar urma sa fie ales marti, in absenta vreunei surprize de ultim moment, in functia de premier de catre parlamentul de la Erevan, relateaza AFP. Singur candidat la aceste alegeri, Nikol…

- Parlamentul Armeniei se va reuni la 1 mai in sesiune speciala pentru a-l alege pe noul premier, potrivit unei declaratii publicate pe site-ul oficial al legislativului de la Erevan joi, informeaza agentiile de presa Reuters si TASS. In acelasi timp, miscarea de contestare antiguvernamentala continua…

- Mii de protestatari au ocupat si miercuri centrul capitalei armene Erevan, la apelul liderului opozitiei Nikol Pashinyan, care solicita autoritatilor un transfer pasnic al puterii si alegeri anticipate, dupa demisia primului ministru Serzh Sargsyan, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Protestatarii…

- Presedintele Armen Sargsyan (fara legatura de rudenie cu Serj Sargsyan), premierul interimar Karen Karapetian si principalii oficiali religiosi ai tarii s-au deplasat la memorialul dedicat victimelor masacrelor comise intre 1915 si 1917 sub Imperiul Otoman, situat pe o colina de la marginea Erevanului.Dupa…

- Cel putin 10.000 de persoane au manifestat marti seara la Erevan, capitala Armeniei, impotriva fostului presedinte Serj Sargsyan, numit premier cu puteri sporite printr-un vot in Parlament, relateaza AFP. Adunati in Piata Republicii, din centrul orasului, la apelul liderului opozitiei si deputatului…

- Protestatarii au vrut sa mearga la Parlament, dupa ce au marsaluit in centrul orasului, la apelul liderului opozitiei, Nikol Pashinyan, si au blocat strazile principale, a declarat un jurnalist AFP.Impiedicati sa avanseze de gardurile de sarma ghimpata instalate in apropierea Parlamentului…