- Mai multe zeci de manifestanți pro-palestinieni din New York au blocat luni, pentru scurt timp, poduri importante și un tunel al mega-orașului american, pentru a protesta impotriva razboiului dintre Israel și Hamas din Gaza

- Un nou grup de ostatici inchisi in Fasia Gaza, 10 israelieni si doi straini, au fost pusi in libertate marti in schimbul eliberarii a 30 de palestinieni aflati in inchisori israeliene, dupa ce armistitiul dintre miscarea palestiniana Hamas si armata israeliana a fost prelungit pentru 48 de ore, noteaza…

- Qatarul a anuntat ca pana la finalul zilei vor mai fi eliberati 13 ostatici israelieni si alti sapte straini tinuti in Fasia Gaza de miscarea palestiniana Hamas, precum si 39 de detinuti palestinieni din inchisorile israeliene.

- O rezolvare mai rapida a luptelor din Gaza ar putea ajuta la limitarea dezbinarilor civile ce ar risca sa-i stimuleze pe oameni sa se alature militantilor palestinieni, a declarat principalul consilier militar al presedintelui american Joe Biden, potrivit Reuters, informeaza AGERPRES . Generalul Charles…

- Israelul a anuntat, in noaptea de joi spre vineri, ca returneaza in Gaza toti muncitorii din Fasie blocati dupa atacul Hamas din 7 octombrie si ca taie toate legaturile cu teritoriul controlat de organizatia islamista, transmite AFP. „Lucratorii din Gaza care se aflau in Israel in ziua in care a inceput…

- tatele Unite cer duminica Israelului sa faca o ”distinctie”, in operatiunile sale militare, intre Hamas si civilii palestinieni, in contextul in care armata israeliana isi intensifica bombardamentele si operatiunile terestre in Fasia Gaza, relateaza AFP.”Ceea ce credem noi este ca in fiecare ora, in…

- Atac cu rachete al Hamas asupra orașului Tel Aviv! Sirenele suna, oamenii se ascund in buncareInformații de ultima ora spun ca, vineri seara, teroriștii Hamas au atacat cu rachete orașul Tel Aviv. Sirenele suna in Tel Aviv și suburbiile din jur, precum și in orașul Ashdod, de pe coasta de…