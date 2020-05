Stiri pe aceeasi tema

- Victimele sunt persoane cu varste intre 32 si 83 de ani. Femeia de 32 de ani este din Mures, suferea de obezitate si facea parte din focarul de la Craciunesti, Mures. Deces 499 Femeie, 78 ani din Bucuresti. Data internarii: 04.04.2020 – Spital Militar Central Bucuresti – ATI. Data recoltare: 06.04.2020.…

- Statele Unite au inregistrat pentru a doua zi consecutiv aproape 2.000 de morti legate de noul coronavirus, potrivit bilantului prezentat miercuri la ora locala 20.30 de Universitatea Johns Hopkins, noteaza AFP.

- In Marea Britanie numarul cazurilor de coronavirus continua sa creasca de la o zi la alta, iar același lucru se intampla și la numarul deceselor. In doar 24 de ore au fost confirmate 938 de decese din cauza virusului ucigaș.

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 9.134 de morti in Italia, cu 969 de morti in plus fata de joi, iar numarul total al persoanelor infecate pana acum a ajuns la 86.498. Serviciul de Protectie Civila a anuntat vineri seara ca bilantul epidemic este de 9.134 de morti in Italia, iar numarul total…

- Corriere della Sera anunta ca bilantul de sambata numai in regiunea Lombardia este de 546 morti, potrivit Mediafax.Astazi se implinește o luna de la depistarea primului caz de coronavirus din Italia. Bilanțul infectarilor se ridica in prezent la 47.021 de cazuri , in timp ce vineri a fost raportat…

- Colegiul Imperial din Londra a elaborat un model al propagarii pandemiei de coronavirus care a avut un impact profund asupra politicilor publice . Potrivit simularilor, in cel mai grav scenariu, bilanțul pandemiei ar putea genera 2,2 milioane de decese in Statele Unite și peste 500.000 de decese in…

- Polemica in privinta coronavirusului si expulzarea spectaculoasa a unor jurnalisti americani din China: tonul creste intre Washington si Beijing in ciuda faptului ca prioritatea mondiala este lupta contra pandemiei. Corespondentii americani in China de la publicatiile The New York Times, The Washington…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii din Iran a anuntat, vineri, 34 de decese si 388 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, potrivit Reuters. Rugaciunile de vineri au fost suspendate in majoritatea provinciilor tarii.