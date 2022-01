Stiri pe aceeasi tema

- Louie Anderson, cunoscut de o lume intreaba din serialul animat “Viața cu Louie”, a murit, vineri, la varsta de 68 de ani. Louie Anderson fuseese spitalizat in Las Vegas, fiind diagnosticat cu o forma de cancer. Zilele trecute, purtatorul sau de cuvant anunțase ca primește tratament pentru limfom difuz…

- Un copil a cazut dintr-un telescaun, miercuri dupa amiaza, in statiunea Poiana Brasov. Copilul s-a ridicat, nefiind ranit grav, iar salvamontistii care au intervenit la fata locului nu l-au mai gasit in locul unde a cazut, ci la statia de imbarcare a telescaunului. Copilul, in varsta de 6 ani, a cazut…

- Aproape 50 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, 20 de persoane fiind transportate la spital pentru ingrijiri medicale. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 49 de apeluri prin care se solicita…

- Cetațeanul italian care, acum trei zile, și-a impușcat soția in plina strada, cu mai multe focuri de arma, a murit și el la spitalul din Vanju Mare. Barbatul era in stare grava pentru ca, dupa ce a impușcat-o pe femeie, a incercat sa se sinucida și s-a impușcat in piept. “La data de 23 decembrie […]…

- Un tanar de 26 de ani, aflat in stare de ebrietate, a cazut, duminica, intr-o zona abrupta de pe Varful Tampa, fiind recuperat de salvamontisti și coborat de pe munte. Actiunea de salvare a tanarului a durat peste o ora si s-a desfasurat in intuneric, la aceasta participand salvamontisti atat de la…

- Peste 11.000 de cazuri noi de coronavirus a fost raportate in ultimele 24 de ore, in ușoara scadere fața de saptamanile anterioare. Marți a fost atins insa un nou record negativ privind decesele: 591 de morți, din care 5 anterioare. Pana astazi, 2 noiembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate…

- Un alpinist a murit, duminica seara, dupa ce a cazut in gol aproximativ 100 de metri, in masivul Bucegi. Accidentul s-a petrecut pe un traseu de alpinism, din zona Valcelul Policandrului. Salvatorii au fost solicitati sa intervina de catre ceilalti parteneri de traseu ai barbatului, care a cazut in…