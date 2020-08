Zeci de gospodării din sudul țării au fost inundate Circa zece gospodarii din orașelul Tvardița din raionul Taraclia a fost inundat in urma ploilor puternice care au avut loc in aceasta saptamina. De asemenea, a fost inundata și o stație de pompare a intreprinderii municipale „Tvardistan”. Ploile puternice au dus la distrugerea mai multor drumuri și la innamolirea mai multor gospodarii. De asemenea, au fost inundate subsoluri, garajuri, beciuri și Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Doua zile de foc in sudul tarii, dar si furtuni si ploi torentiale anunta meteorologii. Joi si vineri, in Oltenia, Muntenia si Dobrogea, maximele vor atinge 38 de grade la umbra. De vineri seara, vremea se strica si in peisaj apar ploile si grindina.

- Precipitațiile abundente care au cazut ieri, 19 iulie 2020, au facut ravagii in mai multe localitați din județul Alba. Natura dezlanțuita nu a ocolit nici satul Benic, unde mai multe gospodarii și gradini au fost inundate, iar drumurile au fost innamolite și s-au surpat in unele locuri. La Benic, precipitațiile…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Urmarile inundațiilor din satul Benic: Gospodarii inundate, drumuri innamolite și surpate dupa ploile de duminica Precipitațiile abundente din 19 iulie au facut ravagii in mai multe localitați din județul Alba. Natura dezlanțuita nu a ocolit nici satul Benic, unde mai multe…

- Ploile puternice din ultimele zile au facut ravagii in mai multe localitati din tara. Ministrul de Interne, Pavel Voicu, a declarat in cadrul sedintei de astazi a Guvernului, ca in urma precipitatiilor au fost inundate 59 de gospodarii, case si beciuri, 27 de gradini, trei

- Ploaia din dimineața zilei de 5 iulie a facut prejudicii in centrul și sudul țarii. De intervenția pompierilor a fost nevoie in localitați din raioanele Hincești, Ialoveni, Criuleni, Leova, UTA Gagauzia, dar și municipiul Chișinau.

- Prapad in mai multe localitati din tara, dupa ploaia de ieri. Potrivit reprezentantilor IGSU, mai multe gospodarii din satul Șirauți, raionul Briceni si satul Carnațenii Noi, raionul Causeni, au fost inundate, iar pompierii au intervenit la pomparea apei din curtile

- Ploile puternice cazute in ultimele zile, la care s-au adaugat cele de vineri dupa-amiaza au dus la crearea unor inundații in cartierul Voila, din municipiul Campina. Cantitatera mare de apa cazuta intr-un interval scurt de timp, precum și apele venite de pe pantele dealului Muscel au inundat mai multe…

- Ploile torențiale au cuprins aproape toata țara in ultimele ore, iar in mai multe localitați din opt județe au facut ravagii. Mai multe case au fost inundate, iar o persoana a fost evacuata din calea puhoaielor.