Zeci de elevi din toată țara au făcut cunoștință cu Aradul Din toate județele țarii, aproape trei sute de profesori și elevi s-au adunat la Arad saptamana aceasta, pentru etapa naționala a Olimpiadei de Limbi Clasice, organizata anul acesta de catre Inspectoratul Școlar Arad. Pe langa probele competiției, participanții au avut parte și de o vizita ghidata a orașului. Responsabili au fost voluntarii Asociației Turism Alternativ care, prin intermediul proiectului Arad Free Tours, au prezentat zecilor de elevi curioși tainele orașului de pe Mureș. De la povestea spațiului pe care se afla Palatul Administrativ, la Sinagoga Neologa sau Templul Masonic,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

