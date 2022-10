Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, a anunțat ca Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice și Administrației a aprobat suplimentarea din bugetul de stat cu suma de 972.253,86 lei pentru finalizarea lucrarilor la Școala nr.6 de pe strada Oborului. ”S-a rezolvat cea mai mare problema pentru…

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, este mulțumit de ritmul de lucru alert pe șantierul de la școala 6, Obor. El a verificat astazi lucrarile pe teren și a discutat cu constructorul despre detaliile investiției. ”Discutand cu constructorul, am constatat ca lucrarile sunt in grafic. Totuși,…

- Nu toți elevii inscriși la Centrul Județean de Excelența Suceava au luat premii la olimpiade și concursuri școlare. Directoarea Centrului, profesoara de biologie Gabriela Scutaru, a declarat, la Radio Top: „Unii copii doar au participat la competiții și nu au obținut rezultate. Competițiile sunt totuși…

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, anunța ca vineri, 9 septembrie, au inceput lucrarilor de finalizare a Școlii Gimnaziale nr. 6 din cartierul Obor. El apreciaza ca aceasta zi este una istorica. ”Dupa 15 ani in care incompetența, indiferența și nepasarea au tronat peste Școala Gimnaziala…

- Primarul de Radauți, Bogdan Loghin, invita cetațenii dar și turiștii la Targul Olarilor care se desfașoara in perioada 26-28 august in centrul municipiului și anunța totodata ca la ediția din acest an nu vor fi spectacole pentru ca banii au fost dirijați pentru repararea centralei de termoficare astfel…

- „Un eveniment inedit in Satu-Mare. Am asistat la debutul evenimentului Satele Unite ale Maramureșului si Satmarului, la Manastirea din Scarișoara. Copii, parinți, bunici, toți in costume populare in calești…”, a punctat deputatul Robert Sighiartau. Acesta a explicat ca ineditul eveniment vrea sa aduca…

- Aproape 500 de vehicule electrice pe zi pot fi incarcare la intrastructura existenta in prezent in municipiul Suceava, a anunțat astazi primarul Ion Lungu. Lungu a aratat ca in prezent sunt montate 35 de stații de incarcare din care 21 de rapide și 14 standard. El a aratat ca pentru incarcarea autobuzelor…

- Din 1 august, au inceput taberele de vara organizate pentru olimpicii maramureșeni de Consiliul Județean Maramureș și Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, in cadrul programului ”Maramureșul susține excelența”. Saptamana aceasta a avut loc tabara performerilor la limba și literatura romana, unde…