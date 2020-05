Stiri pe aceeasi tema

- De joi dimineața, de la ora 6.00, sunt deschise 10 puncte de trecere a frontierei la granița romano-germana, in urma discuțiilor dintre miniștrii de Interne ai celor doua state, pentru a se evita, astfel, aglomerația din ultimele zile, anunța MEDIAFAX.Poliția de Frontiera din Romania a anunțat…

- Zece puncte de trecere a frontierei cu Ungaria vor fi deschise, de joi dimineata, atat pentru traficul de autoturisme, cat si pentru persoane. Decizia a fost luata in urma vizitei ministrului de Interne, Marcel Vela, in Ungaria, unde a avut discutii pe aceasta tema cu omologul sau Sandor Pinter.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat marti, la Nadlac, ca in urma discutiilor avute la Budapesta cu omologul din Ungaria, s-a convenit sa se deschida alte cinci puncte de frontiera pentru intrarea in Romania. „De maine, in urma discutiilor, Politia de Frontiera din Romania si din Ungaria…

- Este haos la granița țarii. Reprezentantii Politiei de Frontiera Arad au facut anunțul. Timpii de așteptare au crescut, iar cozile de la punctele de frontiera sunt infernale. Reprezentantii Politiei de Frontiera Arad au declarat, pentru Agerpres ca persoanele care intra în tara prin…

- Documentul prezentat de Marcel Vela, ministrul Afecerilor Interne, arata ca „Pe perioada starii de urgența piețele agroalimentare raman deschise, cu obligația administratorilor de a organiza activitațile in baza actelor normative incidente, prin adoptarea de masuri de protecție impotriva raspandirii…

- Opt puncte de trecere a frontierei sunt in prezent deschise pentru cei care fac naveta intre Ungaria si Romania, a anuntat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, informeaza MTI. Guvernele roman&n...

- Autoritatile sunt pregatite sa inchida sapte puncte de trecere a frontierei intre Romania si Serbia, de comun acord cu tara vecina, in contextul numarului mare de infectii cu coronavirus in Europa. Masura a intrat in vigoare joi dimineata. Potrivit unor surse oficiale, sapte puncte de trecere a frontierei…

- Republica Serbia a decis sa inchida, incepand cu data de 12 martie, mai multe vami la frontiera cu Romania. Este vorba de puncte de trecere a frontierei cu program redus, care se inchid la ora 18.00. Trei dintre acestea sunt in judetul Timis. The post Serbia inchide mai multe puncte de trecere a frontierei…