- La data de 24.11.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Iasi impreuna cu politisti din cadrul B.C.C.O. Iasi au pus in aplicare 18 mandate de perchezitie domiciliara pe raza judetelor Iasi, Neamt, Galati si Timis,…

- Zece persoane au fost arestate preventiv pentru ca ar fi comercializat droguri consumatorilor din judetul Iasi, in cauza fiind efectuate 18 perchezitii domiciliare in Iasi, Neamt, Galati si Timis. ”La data de 24.11.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata…

- Prin rechizitoriul din data de 15.11.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Bistrita Nasaud au dispus trimiterea in judecata a sase inculpati, patru dintre acestia in stare de arest preventiv si doi in stare de arest…

- Prin rechizitoriul din data de 12.10.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Giurgiu au dispus trimiterea in judecata a unui inculpat, in stare de arest preventiv, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri…

- Prin rechizitoriul din data de 28.09.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata a unui numar de 24 inculpati parte din acestia avand profesia de farmacist , pentru savarsirea infractiunilor…

- La data de 13.07.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Salaj au dispus trimiterea in judecata a patru inculpați, aflați in stare de arest preventiv, respectiv in stare de arest la domiciliu, pentru savarșirea infracțiunii…

- La data de 08.10.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Vaslui impreuna cu politisti din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vaslui au pus in aplicare 16 mandate de perchezitie domiciliara, in…