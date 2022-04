„The Bucket List”, „We are family”, „Downotown Abbey” și „A plastic ocean” sunt doar cateva titlurile mai multor filme ce vor disparea in luna aprilie de pe Netflix. Abonații platformei de streaming trebuie sa se grabeasca sa le vizioneze ca sa nu le mai piarda din vizor. The Bucket List In urma cu mulți ani, profesorul de filosofie al lui Carter Chambers (Morgan Freeman) daduse drept tema studenților sai alcatuirea unei liste cu tot ceea ce și-ar dori sa faca și sa vada inainte de a-și da obștescul sfarșit. Insa, realitatea vieții de adult i-a schimbat planurile. Casatoria, copiii, miile de griji…