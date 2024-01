Stiri pe aceeasi tema

- Peste o mie de credincioși au asistat la slujba de sfințire a apei, de pe malul raului Buzau. Cu acest prilej, arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, IPS Ciprian, a anunțat construirea unei bazilici in apropierea raului Buzau, unde a fost martirizat Sfantul Sava in anul 372.

- Potrivit traditiei, la Boboteaza se savarseste slujba de sfintire a apelor ndash; Aghiazma Mare, iar la Constanta, procesiunea religioasa a avut loc in Portul Tomis.An de an, la finalul slujbei, Arhiepiscopul Tomisului arunca in apa marii trei cruci din lemn, sfintite, iar mai multi tineri curajosoi…

- Raul Buzau a fost sambata „Iordanul buzoienilor”, cel in apele caruia, in anul 372, a fost martirizat Sfantul Mucenic Sava Gotul, devenit ocrotitorul spiritual al orașului Buzau. Apele lui au fost sfințite prin slujba oficiata de arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, IPS Ciprian, impreuna cu Preasfințitul…

- Un tanar in varsta de 27 de ani din localitatea giurgiuveana Putineiu, care a venit special acasa, din Germania, unde lucreaza in constructii, pentru a participa la traditia de Boboteaza, este cel care a scos primul crucea sfintita din apele Dunarii, la Giurgiu.''Mi-am dorit foarte mult sa ma inscriu,…

- Și in acest an, mai mulți tineri curajoși s-au aruncat in apele reci ale Dunarii pentru a recupera crucea aruncata de Inaltpreasfinția Sa Casian, Arhiepiscopul Dunarii de Jos. Cel care a reușit sa ajunga primul la cruce și sa o aduca la mal este un tanar soldat.

- Praznicul Botezului Domnului reprezinta una dintre cele mai importante sarbatori ortodoxe fiind celebrat an de an cu evlavie si bucurie. Conform traditiei crestine, in localitatile situate langa ape, preotii oficiaza slujba de sfintire a Aghiazmei Mari apoi arunca sfanta Cruce in apa. Tinerii curajosi…

- Vladimir Romaniuc, de 18 ani, un sportiv din Tulcea care se pregateste pentru Campionatul european de inot in ape inghetate, a adus, sambata, la mal, sfanta Cruce aruncata in fluviu de episcopul Visarion, in cadrul ceremonialului prilejuit de Boboteaza, informeaza Agerpres.roInotatorul a sarit si anul…

- Braileanul Daniel Nichitelea, in varsta de 34 de ani, a reusit performanta de a scoate pentru a patra oara, in ultimii 12 ani, Crucea sfintita aruncata, sambata, in apele Dunarii, potrivit traditiei de Boboteaza, de arhiepiscopul Dunarii de Jos, Casian Craciun, conform Agerpres.roMi am dorit si anul…