- Zece nou-nascuți la Spitalul Municipal Timișoara au fost depistați ca fiind pozitivi pentru COVID-19. Ministrul Sanatații a cerut demararea unor anchete epidemiologice. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, din primele informații, la spitalul municipal au fost recoltate probe de la 49 de mame…

- 11 bebelusi nascuti la Maternitatea Odobescu din Timisoara sunt suspecti de infectare cu coronavirus, testele pentru ei urmand sa fie reluate. La aceeasi maternitate, 25 de persoane, din care personal medical si paciente, au fost infectate cu coronavirus.

- Testele a peste 10 nou nascuți, care au venit pe lume la Maternitatea Odobescu, ar fi ieșit pozitive pentru coronavirus. Pentru ca mamele au rezultat negativ, testele vor fi repetate. The post Situație de criza la Timișoara? Testele unor nou nascuți, pozitive pentru coronavirus appeared first on Renasterea…

- Bebelusi care au fost aduși pe lume la Maternitatea Odobescu din Timișoara au fost depistați pozitiv la coronavirus. Testele vor fi repetate in aceasta noapte. Intr-o prima faza este vorba despre zece bebeluși care au fost testați pozitiv la coronavirus, ale caror mame i-au adus pe lume la Maternitatea…

- Mamele copiilor au fost testate negativ. Asta inseamna ca bebelușii s-au infectat de la asistentele de la secția de neonatologie – terapie intensiva care au fost confirmate deja cu COVID 19.Va reamintim ca pana acum au fost confirmate la maternitaea Odobescu 12 cadre medicale, cinci rude ale acestora,…

- Numarul proaspetelor mamici cu coronavirus internate la Maternitatea Bega din Timișoara a ajuns la trei, dupa ce a mai fost transferata o lauza cu cei doi copii carora le-a dat naștere de la Maternitatea Odobescu. Mama care tocmai a nascut a fost transferata de la „Odobescu” dupa ce a fost confirmata…

- Cinci asistente medicale de la Maternitatea Odobescu din Timișoara sunt infectate cu noul coronavirus, a anunțat primarul Nicolae Robu. Asistentele au fost testate pozitiv. Potrivit primarului, alte 80 de cadre...

- Maternitatea Odobescu din Timisoara care apartine de spitalul municipal din oras a intrat in carantina. Nimeni nu mai intra și nimeni nu mai iese, dupa ce 5 asistente au fost confirmate cu noul coronavirus. Una dintre ele lucra chiar in sala de nașteri.