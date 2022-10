Stiri pe aceeasi tema

- Magazinele Zara vor intra pe piata hainelor second-hand. Marca spaniola a anuntat vineri ca va incepe sa ofere servicii de reparatii, revanzare si donare a hainelor in Marea Britanie, transmite Bloomberg. Din 3 noiembrie, cumparatorii vor putea sa isi repare articolele de imbracaminte Zara achizitionate…

- Grupul american Apple Inc. a anuntat majorari importante de preturi pentru cei care fac cumparaturi in magazinele de aplicatii App Store din Europa si pana in Asia, in ideea de a-si proteja marjele de profit intr-un moment in care o serie de valute importante se depreciaza in raport cu dolarul american,…

- ”Heineken Romania anunta intentia de a inceta activitatea in fabrica din Constanta, cu aproximatie in septembrie 2023. Suntem mandri de traditia noastra in fabricarea berii, din Constanta, insa fabrica a functionat mult sub capacitate de cativa ani. Este necesar sa avem cea mai eficienta amprenta de…

- Lanțul francez de hipermarketuri a anunțat ca va ingheța in Franța prețurile a 100 de produse de baza, de la orez și sardine la detergent lichid și haine, pentru a ajuta consumatorii in lupta cu inflația. Contactata de Libertatea, subsidiara din țara noastra spune ca nu va aplica masura, dar susține…

- Operatorii ruși au inregistrate creșteri a numarului de turiști care aleg sa mearga in vacanța in Belarus dupa ce firme straine de imbracaminte au ales sa paraseasca Rusia ca urmare a declanșarii razboiului, potrivit datelor asociației de profil din Rusia (ATOR) citate de publicația economica independenta…

- „Meta intenționeaza sa utilizeze veniturile pentru scopuri corporative generale, care pot include (…) cheltuieli de capital, rascumparari de acțiuni, achiziții sau investiții”, a precizat grupul lui Mark Zuckerberg, fara a precizat suma pe care dorește sa o obțina și nici durata obligațiunilor. Potrivit…

- Lanțul de magazine de imbracaminte H&M din Moscova s-a redeschis marți pentru a-și vinde stocurile ramase inainte de a ieși definitiv de pe piața rusa. In fața magazinelor s-au format randuri intregi de oameni, scrie The Moscow Times . Cozile lungi au fost vazute in afara unui magazin H&M din centrul…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat ca a aprobat un imprumut de 20 de milioane de euro catre Agricover Credit IFN, un creditor agricol nebancar, pentru a sustine investitiile si nevoile de finantare a capitalului de lucru ale fermierilor. Imprumutul face parte din Cadrul…