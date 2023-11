Zăpadă de peste 10 centimetri, în Buzău. În Vrancea, o maşină a rămas înzăpezită. Blocaje pe mai multe drumuri naționale Autoritatile din judetul Buzau sunt in alerta, sambata seara, intrucat in zona de munte si la limita cu judetul Vrancea ninge abundent, stratul de zapada depasind zece centimetri la Bisoca. In Vrancea, la Vintileasca, o masina a ramas temporar inzapezita. In judetul Brasov, pe DN 10, mai multe TIR-uri si un autoturism au ramas blocate, din cauza zapezii sau a lipsei lanturilor ori anvelopelor de iarna. Totodata, traficul este blocat pe drumuri nationale din judetele Bihor, Braila si Constanta, din cauza unor copaci doborati de vant. Probleme din cauza zapezii sunt si pe DN 13A, in Harghita. UPDATE –… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

