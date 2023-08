Stiri pe aceeasi tema

- Un caz revoltator ar fi avut loc in Capitala, asta dupa ce polițiștii au aflat ca intr-o locuința ar fi fost ucide animale intenționat. Intr-un comunicat, oamenii legii au anunțat ca a fost deschis un dosar și ca urmeaza sa aiba loc și alte cercetari.

- In zilele de 1 și 2 iunie, noua spitale pentru adulți și copii, precum și Serviciul de Ambulanța București-Ilfov asigura asistența medicala de urgența in București: * Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti Floreasca – tel: 021/599.23.00;* Spitalul Clinic de Urgenta Universitar – tel: 021.318.05.23 / 021.601.24.00;*…

- Luni dimineața, pompierii au fost solicitați pentru a stinge un incendiu care a avut loc in Capitala. Potrivit informațiilor recepționate focul a afectat balconul unui apartament de la etajul 9 a unui bloc locativ de pe strada Ginta Latina 5/b din mun. Chișinau, relateaza Realitatea.md. Imediat, la…

- Un fost polițist in varsta de 67 de ani din București a fost gasit decedat in propria locuința. Conform unor surse, anchetatorii iau in calcul ipoteza sinuciderii. Trupul neinsuflețit al fostului politist a fost gasit, marti, intr-o locuinta din Sectorul 6, fiind deschisa o ancheta de catre politisti…

- Polițiștii din București au fost chemați la o locuința din Sectorul 6, acolo unde un barbat s-ar fi sinucis in propria locuința. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat decesul barbatului de 67 de ani, iar surse din ancheta arata ca acesta ar fi un fost polițist din Capitala pe nume Aurel C.”La…

- CITESTE SI Doua corpuri ale Maternitatii Bucur, reabilitate cu bani din PNRR - Valoarea finantarii, peste 35 de milioane de lei - Nicusor Dan:Am publicat in SEAP licitatia 13:06 3 Cadavrul unui fost politist, gasit intr-o locuinta din Sectorul 6 - Barbatul s-ar fi sinucis 13:05 21 BREAKING NEWS Doi…

- CITESTE SI BREAKING NEWS Doi magistrati din Capitala, cercetati pentru coruptie / Anunțul procurorului general 12:45 1589 Legea prin care politistul poate beneficia de compensatie pentru chirie cand locuinta inchiriata e pe o raza de 70 km de locul unde isi desfasoara activitatea 12:50 10 Meteorologii…