Zahărul din creier poate creşte toleranţa faţă de medicamentele antifungice (studiu) Zaharul din creier poate creste toleranta fata de medicamentele antifungice (studiu) Cercetatorii chinezi au dezvaluit recent ca glucoza din creier poate declansa o toleranta antifungica fata de o anumita ciuperca, contribuind la tratamentul meningitei fungice, informeaza Xinhua, potrivit Agerpres. Cryptococus neoformans, o ciuperca ce infecteaza creierul uman, este principala cauza a meningitei fungice si cauzeaza aproximativ 180.000 de decese pe an. In prezent, singurul medicament antifungic disponibil pentru tratarea acesteia este Amfotericina B. In pofida excelentei actiunii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

