Zaharul romanesc este produs aproape in totalitate in strainatate și nicidecum la noi, iar cele cateva fabrici prezente pe piața locala se ocupa mai mult cu ambalarea de zahar brut de import decat cu procesarea sfeclei autohtone. Anul trecut, pe langa partenerii tradiționali, pe lista principalilor furnizori a intrat și Ucraina, pe relația cu care livrarile au crescut spectaculos: de circa zece ori. Potrivit ultimilor date disponibile, furnizate de Institutul Național de Statistica (INS), in primle 11 luni din 2022, importurile de zahar s-au ridicat la 443.491 tone, in valoare de 249 milioane…