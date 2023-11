YUKA lansează remake-ul piesei ,,Clipe” de la 3 Sud Est Tot ce ți-am dat ai dat shot, nu m-ai așteptat Exista versuri, instrumentale, voci care reușesc sa atinga numeroase generații, piesa ,,Clipe” fiind una dintre ele. Așadar, YUKA a decis ca generația ei trebuie sa se bucure in felul ei de aceasta piesa, așa ca a conturat propria varianta. Lucrurile au mers ca la carte pentru artista. Propria sa varianta a piesei ,,Clipe” a ajuns la Laurențiu Duța, iar ulterior a urmat o vizita la studio, pentru a oficializa remake-ul piesei. Așadar, pentru toate generațiile, piesa ,,Clipe”, numai buna de savurat pe ringul de dans. Creditele pentru piesa originala… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

