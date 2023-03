YouTube scapă de cea mai enervantă reclamă pe care o afişa YouTube pare gata sa se reinventeze in aceste zile, anuntand ca scapa de una dintre cele mai enervante reclame ale sale. Asta dupa ce a devenit mai permisiva cu limbajul colorat din clipurile monetizate . YouTube include reclame tot mai intruzive in ultimii ani, atat in aplicatie, cat si pe site. Evident scapati de ele daca aveti abonament Premium, dar utilizatorii serviciului gratuit au totusi de suferit in experienta lor. La un moment li se serveau 5 reclame peste care nu puteai sari in fiecare clip. YouTube a lasat-o mai moale cu acea abordare totusi si acum a decis sa elimine un banner care… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

