Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a desemnat oficial gigantul american Meta, compania-mama a Facebook si Instagram, drept organizatie „terorista si extremista”, deschizand posibilitatea unor actiuni legale sporite impotriva utilizatorilor sai din tara, relateaza marti France Presse.

- ”Acum, doar profesionalismul angajatilor ucraineni de la centrala nucleara ofera siguranta impotriva unui posibil accident nuclear”, a scris Haluscenko intr-o postare pe Facebook. Afirmatiile lui Haluscenko nu pot fi verificate din surse independente. Bombardamentele intense care au avut loc in apropierea…

- Rusia a amendat marti TikTok pentru ca nu a sters continut ce incalca legile ruse privind "propaganda LGBT" si serviciul de streaming Twitch pentru gazduirea unui interviu video cu o personalitate politica ucraineana despre care Moscova a spus ca continea informatii "fake", relateaza marti Reuters.…

- Meta anunta o modificare a modului in care sunt gestionate link-urile deschise de utilizatorii smartphone-urilor cu Android in aplicatia Facebook, modificare ce are toate sansele sa starneasca numeroase controverse. Pana acum, aplicatia Facebook deschidea link-urile folosind WebView. Aceasta este o…

- ”Autoritatea Aviatiei Civile a Republicii Moldova a publicat o directiva operationala (…), care le interzice companiilor nationale sa efectueze zboruri in spatiul aerian al Rusiei”, a anuntat intr-un comunicat, publicat duminica seara, Air Moldova. ”Prin urmare, compania Air Moldova nu va fi in masura…

- ”Compania aeriana Air Moldova isi va relua exploatarea zborurilor catre Moscova incepand de la 1 octombrie, dupa ce au fost intrerupte in februarie 2022”, a anuntat compania aeriana intr-un comunicat. Aceasta decizie are loc dupa ”nenumarate cereri ale cetatenilor Republicii Moldova din Rusia”, dar…

- Instagram intentioneaza sa conteste amenda, a declarat un purtator de cuvant al companiei-parinte a Instagram, Meta Platforms, intr-o declaratie trimisa prin e-mail. Investigatia, care a inceput in 2020, s-a concentrat pe utilizatorii copii cu varste cuprinse intre 13 si 17 ani, carora li s-a permis…

- Compania a reluat productia unora dintre modelele populare Lada la fabrica sa principala din Togliatti in iunie, dupa ce a oprit partial productia in primavara din cauza penuriei de piese electronice cauzata de sanctiuni. Compania, al carei actionar de lunga durata, producatorul francez de automobile…