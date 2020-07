Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, duminica, ca nu va participa la aruncarea primei mingi la deschiderea unui meci de baseball al echipei New York Yankees programat pentru luna viitoare, relateaza luni France Presse. "Datorita concentrarii mele puternice asupra virusului chinez,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a facut o vizita simbolica la bazilica Sfanta Sofia de la Istanbul, prima vizita dupa controversata decizie de retransformare a acestui edificiu in moschee.Erdogan a inspectat lucrarile de reconversie a interiorului cladirii, conform Agerpres.Vizita vine cu cateva…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat vineri deschiderea fostei bazilici Sfanta Sofia de la Istanbul pentru rugaciuni musulmane, dupa ce un tribunal i-a anulat acesteia statutul de muzeu, deschizand astfel calea pentru transformarea ei in moschee, transmite AFP. 'S-a decis ca Sfanta Sofia…

- Presedintele rus Vladimir Putin a publicat un amplu editorial in revista americana The National Interest, in care acuza Occidentul de "revizionism" antirusesc in interpretarea evenimentelor celui de-al Doilea al Razboi Mondial, cu cateva zile inainte de ceremonii preconizate in Rusia care vor marca…

- Presedintele american Donald Trump a evocat miercuri posibilitatea organizarii summitului G7 in iunie la Camp David - si nu prin videocnferinta, asa cum s-a hotarat, din cauza pandemiei covid-19, relateaza AFP.

- Președintele american Donald Trump a declarat sambata ca administrația de la Washington analizeaza numeroase propuneri legate de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), inclusiv una care prevede finanțarea OMS cu aproximativ 10% din fondurile alocate anterior, potrivit Reuters. Intr-o postare pe Twitter,…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban a fost invitat marti de presedintele Parlamentului European pentru o dezbatere cu privire la starea de urgenta instaurata in tara sa in contextul pandemiei de COVID-19 si al repercusiunilor acesteia asupra drepturilor si libertatilor fundamentale, potrivit France Presse.…

- Un cutremur de magnitudine moderata a fost resimtit, in cursul noptii de joi spre vineri, in capitala iraniana. Seismul de 4,8 grade a provocat panica printre locuitorii Teheranului, relateaza France Presse. Cutremur in zona Vrancea. Romania a avut, in medie, mai mult de un cutremur pe zi…