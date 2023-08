Yeat a lansat piesa bigger thën everything Yeat a lansat piesa “bigger then everything”. Astazi, proaspat ieșit din setul sau de neuitat de la Festivalul Wireless de la Londra, fenomenul rap Yeat revine cu un nou single „bigger then everything”. Piesa exploziva vine alaturi de un videoclip muzical la fel de palpitant regizat de Cole Bennett. „bigger then everything” vine in urma lui AfterLyfe, aclamatul album al lui Yeat de la inceputul acestui an, care imbina ritmuri hipnotice, asemanatoare transelor, cu inflexiuni vocale distinctive. AfterLyfe a marcat cel mai bun album de debut al lui Yeat pana in prezent, pe locul 4 in topul Billboard… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

