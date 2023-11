Stiri pe aceeasi tema

- Au aprut informațiide ultim moment despre un nou scandal al momentului, in showbiz-ul romanesc! Oana Roman și Marius Elisei pare ca nu o vor da prea curand la pace. Implicata in certurile celor doi este și micuța Isabela. Iata cum raspunde Marius Elisei acuzațiilor facute de Oana Roman!

- Mihai Albu a divorțat de Iulia in urma cu 10 ani și au impreuna un copil. Celebrul designer de pantofi i-a promis fiicei sale ca nu va mai vorbi niciodata despre mama ei. Mihai Albu a fost invitat recent la podcastul „Ameritat cu Nasrin”, unde și-a deschis sufletul și a vorbit și despre relația pe care…

- In urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Xtra Night Show, Elena Ionescu a vorbit despre desparțirea de iubitul ei. Iata ce dezvaluiri a facut artista, in urma separarii de fostul partener!

- Marius Elisei a facut primele declarații despre iubita lui și relația lor. Nu i-a dezvaluit identitatea, insa a facut multe marturisiri despre femeia care acum il face fericit, dupa desparțirea de Oana Roman. Dupa ce ieri Marius Elisei a confirmat ca are o noua iubita, acesta a aparut seara in emisiunea…

- Denisa Nechifor și Adrian Cristea au ramas in relații de prietenie, fiind implicați amandoi in creșterea și educarea fiicei lor, Rania. De ziua adolescentei, cei doi s-au intalnit și au ieșit impreuna la o cina, petrecand timp impreuna. Vedeta și-ar dori și o vacanța impreuna, in Europa.

- Cristina Cioran și Alex Dobrescu au trait o frumoasa poveste de dragoste și au impreuna o fetița, pe Ema. Din pacate, la scurt timp dupa ce s-a nascut Ema, cei doi au luat-o pe drumuri separate. Acum, vedeta a povestit care este relația cu fostul iubit.De curand, Cristina Cioran a facut o serie de declarații…

- Haziran a reacționat imediat pe contul ei personal de Instagram, dupa ce animalul ei de companie a fost jignit de gurile rele. Soția lui Luis Gabriel nu s-a mai putut abține, astfel ca le-a transmis un mesaj celor care ii critica cațelușul. Iata ce le-a spus vedeta!