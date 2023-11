Stiri pe aceeasi tema

- De cateva luni bune de zile, Dinu Maxer și Magdalena Chihaia formeaza, oficial, un cuplu. Dupa desparțirea de Deea Maxer, artistul și-a gasit fericirea in brațele coregrafei. Relația lor este tot mai serioasa, iar Dinu Maxer i-a cunoscut deja pe parinții femeii alaturi de care traiește o frumoasa poveste…

- Luis Gabriel și-a sarbatorit ziua de naștere alaturi de familie și prietenii apropiați. Artistul a implinit 24 de ani, așa ca, in urma cu o seara, nume importante au fost prezenți la petrecere, printre care și Florin Salam.

- Denisa Despa a preferat sa-și serbeze ziua de naștere intr-un mod atipic. Nu a facut nicio petrecere, ci a preferat sa se ocupe de proiectele personale, iar seara a mers la evenimentul organizat de o clinica pe care o promoveaza. In spirit de gluma, a menționat ca va sarbatori cu mamicile și copiii…

- Oana Roman dezvaluie mesajele private cu Marius Elisei! Vedeta s-a aratat extrem de revoltata dupa ce fostul soț, prezent in cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, a declarat ca a dorit sa se impace cu ea de dragul copilului. Iata insa ca lucrurile nu au stat chiar așa. Oana a prezentat mesajele compromițatoare…

- Deea Mater are și ea o mare pasiune, la fel ca orice alta femeie. Insa, printre investițiile mari ale fostei soții a lui Dinu Maxer nu se numara gențile scumpe sau pantofii. Mai mult, vedeta are aceleași preferințe cu cele ale iubitului ei, Robert Doilea. In ce investește Deea Maxer cei mai mulți bani.

- Prințul Harry a implinit astazi, 15 septembrie, 39 de ani. El a sarbatorit alaturi de Meghan și de un grup restrans de prieteni intr-un bar popular din Dusseldorf, atașat fabricii de bere Schumacher.

- In ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite, Sorin Bontea și-a sarbatorit ziua de naștere, așa ca, echipa i-a pregatit o surpriza de proporții, la care au luat parte și foști concurenți din sezoanele trecute.

- Dupa ce, Dinu Maxer și iubita lui, Magdalena Chihaia, au mers in Dubai pentru un proiect, acum Deea Maxer și partenerul ei, au ales același loc. Cei doi s-au fotografiat pe rețelele de socializare in ipostaze tandre și au vizitat cele mai frumoase locuri. Iata imaginile!