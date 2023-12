Denisa Despa a fost data de gol! Frumoasa vedeta din showbiz-ul de la noi este indragostita nebunește. In urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exlusivitate pentru Xtra Night Show, a fost dezvaluita identitatea barbatului care o face fericita pe blondina. Iata declarațiile exclusive ale Denisei Despa!