- Cristina Spatar a obținut prima victoria in procesul cu fostul soț milionar. Pentru ca nu a reușit sa convinga instanța, acum fostul soț al cantareței este numai bun de plata. Iata ce declarații a facut artista la scurt timp dupa ce a ieșit victorioasa!

- Lolrelai s-a intalnit de curand cu medicul stomatolog pe care l-a acuzat ca a abuzat-o. Ștefania Costache spera sa se faca dreptate, mai ales ca nu ar fi singura care ar fi trecut printr-o asemenea situație, ci mai sunt și alte femei care ar fi fost abuzate.

- Catalin Cazacu a urmarit relația lui Marius Elisei cu Oana Roman, care de la inceputul lunii septembrie s-au desparțit definitiv. Prezentatorul de la „Xtra Night Show” a spus și de ce il apreciaza pe Marius Elisei, care deja are o noua relație dupa desparțirea de vedeta. In septembrie, Marius Elisei…

- Un grup de copii din Franta a ajuns, in noaptea de miercuri spre joi, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Suceava cu suspiciune de toxiinfectie alimentara, a anuntat, joi, Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava.

- Cele mai noi detalii cu privire la procesul dintre Gabi Badalau și fosta lui soție, Claudia Patrașcanu. Afaceristul a obținut o victorie in fața mamei copiilor lui. Despre ce a fost vorba de data aceasta.

- Claudia Patrașcanu a facut primele declarații despre noul proces pe care l-a deschis impotriva lui Gabi Badalau. Dupa ce el și-a spus punctul de evdere, a venit momentul ca și cantareața sa explice despre ce este vorba, de fapt, și care ar fi, din perspectiva ei, problemele lui Gabi Badalau in a obține…

- Gabi Badalau face declarații exclusive, dupa ce a aflat de noul proces deschis de Claudia Patrașcanu impotriva lui. Cantareața a fost nevoita sa ceara doua ordonanțe președințiale dupa ce tatal copiilor nu ar fi fost de acord ca cei mici sa plece in vacanța la Disneyland Paris și in Istanbul. Acum,…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au amanat pronuntarea in dosarul 2485 118 2023 deschis de Georgeta Tapangea impotriva Primariei Constanta, ce are ca obiect "anulare act administrativ HOT 322 28.07.2022".La termenul de ieri, 11 septembrie 2023, magistratii au amanat pronuntarea in cauza la data…