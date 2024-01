Stiri pe aceeasi tema

- Lele și Andra Volos se pregatesc de cele mai frumoase evenimente din viața lor! Cei doi indragostiți au devenit parinți, la finalul anului 2023, iar acum urmeaza un an plin pentru ei. Manelistul a vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu exclusiv pentru Xtra Night Show, despre nunta. Iata…

- Nicole Cherry are sprijin la orice pas și nu spunem doar noi asta, ci și imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, care vorbesc de la sine! Iata cine o ajuta pe artista cu creșterea micuței sale, dar și ce imagini de senzație avem cu aceasta!

- Andreea Antonescu a marturisit ca Sienna nu o ajuta cu creșterea micuței. Vedeta a precizat ce iși dorește de la fiica ei cea mare. Iata ce declarații a facut artista cu privire la acest subiect!

- Scandalul este departe de a se fi terminat intre Oana Roaman și fostul soț. Fiecare dintre ei are un punct de vedere. Reporterii Spynews.ro au vorbit cu Marius Elisei și iata ce ne-a declarat despre intreagul scandal din showbiz dintre el și mama fetiței lor.

- Oana Roman a postat un mesaj emoționant despre fiica ei, Isabela. Vedeta a facut o postare speciala prin intermediul rețelelor de socializare. Iata cat de mult o ajuta Isabela pe Oana Roman in viața!

- Fiica lui Adrian Enache, Diana Enache, face primele declarații dupa ce a devenit mamica pentru prima data. Artista vorbește despre schimbarile care au avut loc in viața ei, dar și despre momentele de panica cu care s-a confruntat. Declarații exclusive.

- Mama Sarei, copila in varsta de 13 ani care a fost ținuta sechestrata, a facut declarații emoționante, in lacrimi! Ce mesaj a transmis femeia pentru parinți, dupa ce fiica ei a fost gasita.

- Fiica cea mare a lui Lele, Antonia, și-a sarbatorit ziua de naștere. Manelistul chiar are cu ce sa se mandreasca, pentru ca fata ii calca din ce in ce mai mult pe urme și pare sa fie atrasa de domeniul muzical. Nu demult, Antonia a lansat deja a doua piesa din cariera muzicala.