- Dupa ce in urma cu cateva zile au postat mesaje cu subințeles și au șters toate pozele in care apareau impreuna, Maria și Antonio au lamurit presupusa desparțire. Foștii concurenți au facut, aseara, un live pe TikTok, moment in care au spus daca mai sunt sau nu impreuna.

- Maria și Antonio Anghel s-ar fi desparțit! La cateva luni de cand s-au casatorit in direct și au primit un premiu uriaș, cei doi ar fi pus punct relației. Acest lucru nu a fost confirmat inca de niciunul dintre ei, insa postarile pe care le fac pe rețelele de socializare vorbesc de la sine. Concurenta…

- Maria și Antonio, caștigatorii sezonului 7 Mireasa, și-au pus pe ganduri susținatorii. Cei doi și-au șters fotografiile de cuplu din mediul online și au publicat citate de suferința, iar fanii cred ca este vorba despre o desparțire.

- Pe 10 iulie 2023, Maria și Antonio au spus cel mai hotarat „Da” din viața lor. De atunci, foștii concurenți pareau ca sunt de nedesparțit, pana de curand cand amandoi au dat de ințeles ca nu ar mai forma un cuplu.

- Ioana s-a suparat pe doamna Maria dupa ce aceasta a spus, la suparare, ca fata ar trebui sa-și gaseasca un partener mai in varsta. Se intampla dupa ce concurenta afirma ca Adrian este imatur.

- Antonio și Maria implinesc 3 luni de cand au spus Da in fața ofițerului starii civile. Ei sunt fericitii castigatori ai sezonului 7 Mireasa. Ei se afla in Maramureș, unde iși petrec cateva zile de relaxare vizitand locurile frumoase ale ținutului. Recent, ei au avut de facut o provocare data de alți…

- In cadrul emisiunii de azi, de la Xtra Night Show, Maria și Antonio de la „Mireasa” au facut dezvaluiri prețioase despre sarcina. Cei doi concurenți așteapta cu nerabdare momentul. Iata ce marturisiri au facut!

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Mireasa- Capriciile Iubirii, Marius a vorbit despre apropierea dintre el și Daria, iar mama concurenteI a intrat in legatura telefonica in direct și și-a exprimat parerea despre cei doi, dar și ce ar trebui da faca pe viitor.