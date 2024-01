Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dintre Isabela și Daniel Onoriu pare departe de a se termina. Inca soția pilotului ii aduce acuzații grave și spune ca traiește un coșmar de cand a decis sa divorțeze. Probleme au fost și la ultimul termen, atunci cand Daniel Onoriu a vrut sa se apropie de partenera lui din acte.

- Deși parea ca lucrurile s-au mai calmat, nici vorba de așa ceva! Scandalul continua intre Daniel Onoriu și Isabela, inca soția lui. Femaia a ajuns la secția de poliție, de urgența, in aceste zile și a depus o alta plangere impotriva barbatului. Motivul pentru care a cerut din nou ajutorul oamenilor…

- Adrian Mutu a avut parte de un trecut tumultuos, dar acum se bucura de viața pe care o are. Casnicia cu Sandra ii aduce multa implinire, fiind un soț și tata dedicat pentru micuțul Tiago, in varsta de 6 ani.

- Isabela Onoriu a spus adevarul despre chinurile pe care le-ar fi indurat in casnicia cu Daniel Onoriu. Prin ce momente grele ar fi trecut. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Daniel Onoriu a facut primele declarații dupa ce a fost acuzat ca a batut-o pe fosta lui partenera de viața, Isabela. Cum se apara pilotul de raliuri. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Isabela Onoriu și inca soțul ei, Daniel, sunt in plin scandal in procesul de divorț, dupa ce in 2022 au inaintat actele pentru a se separa. Deși pilotul de curse marturisea de multe ori ca cei șase ani de iubire cu inca soția lui au fost frumoși, iata ca lucrurile nu au stat chiar așa. Am intrat in…

- Catalin Bordea a suferit enorm dupa divorțul de Livia, iar acum a explicat cum ar trebui sa fie partenera ideala in viziunea lui. Fosta soție l-a inșelat cu unul dintre prietenii lui.Catalin Bordea a divorțat in acest an de Livia, femeia care i-a fost alaturi in ultimii 11 ani. Actorul de comedie a…

- Este desparțirea momentului, in showbiz-ul romanesc! Nimeni nu a știut asta despre ei, dar au facut acest pas in mare secret, in urma cu un an. Fosta soție s-a mutat deja din țara. Ștefan Stan a facut primele declarații, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre ruptura…