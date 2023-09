Stiri pe aceeasi tema

- Relația dintre Claudia Florescu și Bogdan Cirlan a ajuns la sfarșit dupa ce s-au intors de la Insula Iubirii, iar acest lucru a provocat multa suferința in sufletul concurentului. Ei bine, cei doi s-au afișat impreuna, din nou, in urma cu cateva zile. Insa, se pare ca Bogdan Cirlan inca nu și-a gasit…

- Imaginea unui oraș acoperit in intregime de un fluviu de vin roșu a captivat atenția oamenilor din intreaga lume. Un incident cu totul neobișnuit a transformat un pitoresc orașel din Portugalia intr-un decor de basm, cu imagini uluitoare care au devenit virale pe rețelele de socializare.

- Simona Halep, despre care presa a scris in ultimele zile ca ar avea o relatie cu Joao Monteiro, a anuntat, intr-un mesaj postat pe Instagram Stories, ca fostul sportiv este doar partenerul ei de antrenament. „Am tot citit articolele inventate despre relatia mea cu Joao. Este partenerul meu de antrenament…

- Gina Pistol este foarte activa pe rețelele de socializare și a avut cateva cuvinte de lauda pentru Delia Matache. Prezentatoarea a laudat-o pentru felul in care arata, avand o silueta de invidiat.

- Fosta gimnasta Larisa Iordache (27 de ani) a starnit admirația fanilor pe rețelele de socializare cu ultimele poze de la piscina. Larisa iși petrece vacanța la Costinești, alaturi de iubitul sau, Cristian Chirița. Nu a ratat ocazia sa pozeze in costum de baie, iar fanii de pe rețelele de socializare…

- Andreea Balan traverseaza in prezent una dintre cele mai frumoase perioade din viața personala, care nu este lipsita de surprize romantice venite din partea iubitului ei, Victor Cornea. Iata cel mai recent gest de iubire venit din partea sportivului, dar și reacția Andreei, care pare tot mai „rasfațata”…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat ca guvernul francez ar trebui sa ia in considerare posibilitatea de a controla și de a intrerupe accesul la rețelele de socializare "atunci cand lucrurile scapa de sub control" in țara, potrivit The Guardian.