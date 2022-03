Stiri pe aceeasi tema

- Verificari la „sirena” din zona blocurilor „M” din Alba Iulia: Ce semnificații au semnalele sonore de alarma in funcție de durata Verificari la „sirena” din zona blocurilor „M” din Alba Iulia: Ce semnificații au semnalele sonore de alarma in funcție de durata In contextul conflictului dintre Rusia și…

- Klaus Iohannis ar putea deveni un personaj mai important, la nivel mondial. Seful statului este favorit sa-l inlocuiasca pe Jens Stoltenberg in functia de secretar general al NATO. Nu exista la ora actuala un succesor favorit al lui Stoltenberg. Potrivit unor surse din cadrul Aliantei, fostul premier…

- Realme pregateste lansarea seriei Realme 9 pentru data de 15 februarie, dar in afara de telefoane mobile, compania are in plan si un purtabil. E vorba despre ceasul Realme Watch S100, asteptat cu un cadran circular si ecran AMOLED pe final de februarie. Realme nu e la prima isprava de genul, lansand…

- Apple e gata sa schimbe complet modul in care ne raportam la iPhone -uri si la comert, convertind terminalele Apple in POS-uri. Dispozitivele POS (point of sale) sunt cele pe care le folosim in magazine, restaurante si care ni se aduc inclusiv la usa la livrari pentru plata cu cardul de credit. Apple…

- Este record in PNL la plimbari prin functii publice bine platite din bugetul de stat. Este vorba despre celebra „Blonda a lui Boc”, Stefania Ferent, dupa cum scrie azi cotidianul national Jurnalul . De peste doi ani, favorita primarului din Cluj Napoca, acum consilier parlamentar, incaseaza salariu…

- Primarul Emil Boc a precizat miercuri, la conferința de presa de prezentare a bugetului pe 2022, ca sistemul de semaforizare de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 va fi controlat de inteligența artificiala.

- Dumitru Buzatu se plange ca va fi muritor de foame, in conditiile in care a pierdut deja pensia pe care ar fi trebuit sa o incaseze ca fost parlamentar, dupa decizia de anul trecut a Guvernului Orban de a amana cu un an indemnizațiile aleșilor.„Daca ne asumam funcția publica, dupa aia trebuie sa fim…

- Primarul general al capitalei, Ion Ceban, critica din nou guvernarea și spune ca in funcție ajung oameni loiali puterii și cu funcții de partid. ”Primari din toata republica, este timpul sa ne unim in aceasta privința. Vreau sa le spun celor de la guvernare ca nu sinteți veșnici la putere, toate aceste…