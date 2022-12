Pe final de an Xiaomi a tinut un eveniment axat pe sub-brandul sau Redmi. Acesta ne aduce 3 telefoane, Redmi K60, Redmi K60 Pro si Redmi K60E. Primele doua au dotari de top si pot fi vazute ca telefoane de gaming, in vreme ce al treilea e un high midrange. Ele au debutat doar in China deocamdata, dar in 2023 sunt asteptate in Europa sub brand POCO F5. Redmi K60: Redmi K60 si Redmi K60 Pro arata exact la fel si au si ecrane similare. Mizeaza pe aspectul gaming, propunand o suprafata de racire de 5000 de mm patrati si un vapor chamber. Telefonul Redmi K60 este disponibil in 4 nuante: alb, verde,…