Xiaomi ar putea lansa un nou smartphone cu o cameră de 200 megapixeli Xiaomi s-a concentrat pe camere pentru dispozitivele sale premium de ultima generație și acum se pare ca se pregatește sa lanseze un nou smartphone care va veni cu un senzor de camera mai mare. Conform raportului din Digital Chat Room (prin ITHome), producatorul chinez de smartphone-uri Xiaomi lucreaza la un smartphone care va avea un senzor de camera de 200 megapixeli, care va fi cel mai mare senzor de camera pentru un telefon. In prezent, 108-megapixeli este cel mai mare senzor de camera oferit de un smartphone. Se crede ca senzorul va proveni de la Samsung și se așteapta sa aiba unitatea de… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

