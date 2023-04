Xiaomi anunţă tabletele Pad 6 şi Pad 6 Pro, cu ecrane de 144 Hz, procesor Snapdragon Xiaomi a anuntat pe 18 aprilie telefonul Xiaomi 13 Ultra , dar el nu a sosit de unul singur. Au debutat si bratara de fitness Band 8, dar si tabletele Xiaomi Pad 6 si Pad 6 Pro. Ele vin la 2 ani dupa Pad 5. Designul tabletelor este inspirat de seria de telefoane Xiaomi 13, asa cum se vede mai ales in zona camerelor. Ambele tablete au acelasi ecran de 11 inch, un IPS LCD cu rezolutie de 2880 x 1800 de pixeli, cu refresh rate de 144 Hz (120 Hz pe Pad 6) si aspect 16:10. Avem parte si de procesoare Qualcomm la bord: un Snapdragon 870 pe Pad 6 si un Snapdragon 8+ Gen 1 pe Pad 6 Pro. Ambele tablete… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Motorola lanseaza noul edge 40 pro, un smartphone care dispune de procesorul Snapdragon 8 Gen 2 de la Qualcomm Technologies, certificare IP68 și refresh rate de 165 Hz al ecranului. Motorola edge 40 Pro ofera o performanța cu 35% mai buna pentru CPU, o performanța cu 25% mai buna pentru GPU și o eficiența…

- ere JBL si 4 woofere ultra liniare HJBL. Cele 8 speakere ofera suport Dolby Atmos si extra imersiune audio. Procesor este un MediaTek Dimensity 9000, insotit de 12 GB RAM LPDDR5X, plus 256 GB stocare UFS 3.1, alaturi de slot microSD. Avem parte si de baterie de 12.300 mAh, cu incarcare la 68W. Pentru…

- Daca e un lucru cu care se tot lauda rivalii Samsung de pe piata pliabilelor acela este „zero gap design”. E vorba despre un design al pliabilului care sa permita inchiderea sa etansa, fara spatiu gol. Acum pana si Samsung trece la aceasta abordare, odata cu Galaxy Z Flip 5. Il vedem in imagini mai…

- Xiaomi a lansat cea mai noua linie flagship, Xiaomi 13, la nivel internațional, in cadrul unui eveniment de lansare desfașurat in Barcelona, Spania. Cele doua modele flagship sunt dezvoltate in parteneriat cu Leica și ofera lentile optice profesionale Leica, precum și o serie de capabilitați software…

- Apple si Google ar putea incalca legislatia antitrust din Japonia, sustine autoritatea locala in materie, Comisia pentru Comert Echitabil, care spune ca sunt necesare reglementari care sa combata comportamentul anticompetitiv al celor doua companii. La fel ca si in alte regiuni inaintea Japoniei, principalele…

- OnePlus a anunțat marți seara, atat la nivel global, cat și pentru piața din Romania, lansarea noul sau telefon varf de gama, modelul OnePlus 11 5G,telefon care are la baza noul procesor Snapdragon 8 Gen 2, cel mai puternic procesor din gama Android la ora actuala.

- Samsung lanseaza astazi, 1 februarie, noua serie de smartphone-uri S, formata din modelele S23, S23+ și S23 Ultra, smartphone-uri mai performante cu design finisat. In premiera fața de generațiile S20, S21 și S22, seria din 2023 vine și in Europa cu procesoare Snapdragon, modificate pentru Galaxy.

- Cu doar cateva zile inainte de marele debut al lui Samsung Galaxy S23, azi avem parte de o scapare importanta cu privire la preturile telefoanelor din aceasta serie. De aceasta data informatia vine in Germania, confirmand preturile in euro ale celor 3 telefoane. Se pare ca Galaxy S23 cel entry level…