Xiaomi 13T confirmat pentru lansare pe 26 septembrie; Ce ştim despre telefon? Dupa multe speculatii si scapari, avem in sfarsit o data de lansare pentru Xiaomi 13T. E vorba despre 26 septembrie si aflam asta dupa ce unele voci au spus ca telefonul era asteptat de fapt la final de august. Dezvaluirea noii date a venit chiar de la Lei Jun, fondator si CEO Xiaomi, printr-o postare pe reteaua de socializare X. E vorba despre un teaser care anunta ca evenimentul are loc in Berlin, Germania si va fi transmis prin live-stream pe Mi.com. Jun a vorbit si despre faptul ca 13T este co-creat cu Leica, deci asteptam filtre Leica, optica Leica, tehnologie Leica. Inca nu e clar cate telefoane… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

