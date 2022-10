Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a adresat duminica "cele mai calduroase felicitari" omologului sau chinez Xi Jinping cu ocazia realegerii lui Xi la conducerea Partidului Comunist Chinez si respectiv a Chinei, pentru un al treilea mandat istoric, informeaza Reuters si AFP.

- Presedintele chinez Xi Jinping a fost reales duminica la conducerea Partidului Comunist, dupa ce a anihilat orice contestare, devenind astfel cel mai puternic lider al Chinei dupa Mao Zedong, fondatorul regimului comunist chinez, informeaza agentiile internationale de presa, scrie digi24.ro.

- Presedintele chinez Xi Jinping a fost reales duminica la conducerea Partidului Comunist, dupa ce a anihilat orice contestare, devenind astfel cel mai puternic lider al Chinei dupa Mao Zedong, fondatorul regimului comunist chinez, informeaza agentiile internationale de presa.

