- Presedintele Chinei Xi Jinping si omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko au cerut in cadrul convorbirilor purtate miercuri, la Beijing, un acord de pace pentru Ucraina "cat mai curand posibil", a informat agentia de presa a statului belarus, Belta, relateaza Reuters.

- Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a afirmat in repetate randuri ca țara sa va lupta doar daca este atacata. Luna aceasta, el a ordonat formarea unei noi forțe de aparare teritoriala voluntara de pana la 150.000 de oameni . Un oficial de la varful puterii din Minsk spune insa ca numarul de potențiali…

- Președintele din Belarus, Alexander Lukașenko, a anunțat, joi, ca armata din țara sa se va alatura celei ruse in razboiul din Ucraina doar in cazul unui atac direct asupra Belarusului, informeaza agenția de presa Belta . „Sunt gata sa lupt alaturi de rusii de pe teritoriul Belarusului intr-un singur…

- Maliar a declarat in cadrul unui briefing de presa ca numarul unitaților militare rusești din Ucraina a crescut de la 250 la 280, intr-o singura saptamana, in timp ce Moscova incearca sa obțina „inițiativa strategica", relateaza HotNews.ro care citeaza Reuters și AFP. „Luptele sunt aprige in direcția…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a negat joi ca recentele manevre militare din tara ar fi avut ca tinta Ucraina si a respins "teoriile conspiratiei" privind desfasurarile fortelor armate belaruse la granita, relateaza Reuters. Vorbind la o reuniune cu liderii militari, care a marcat sfarsitul…

- Vladimir Putin a inceput o vizita in Belarus, prima in ultimii 3 ani. Deplasarea liderului de la Kremlin la Minsk are loc pe fondul intensificarii manevrelor militare din Belarus, la care participa forțele ruse.