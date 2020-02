Coronavirusul reprezinta cea mai grava urgenta sanitara care a afectat China de la fondarea regimului comunist in 1949, a declarat duminica presedintele Xi Jinping, recunoscand existenta unor ''lacune'' in actiunile de raspuns la epidemie, informeaza AFP. "Trebuie sa tragem invataminte din lacunele aparute in raspunsul la epidemie", a declarat acesta, potrivit relatarilor difuzate de televiziunea nationala. Epidemia de pneumonie virala, care a contaminat aproape 77.000 de persoane in China, dintre care peste 2.400 au decedat, ''este o criza, o mare incercare pentru noi'',…