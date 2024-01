Xavi și-a anunțat plecarea de la Barcelona: „Nu voi mai continua. Clubul are nevoie de o schimbar” Xavi nu va mai continua pe banca celor de la FC Barcelona incepand cu 30 iunie. Xavi a facut anunțul imediat dupa eșecul suferit de Barcelona contra lui Villarreal, scor 3-5: „Vreau sa va anunț ca nu voi mai continua ca antrenor al Barcelonei și dupa data de 30 iunie. Clubul are nevoie de o schimbare”. Xavi și-a anunțat plecarea de la Barcelona Eșecul cu Villarreal, unul in care defensiva catalana a aratat ingrozitor, a compromis in mare masura șanse la titlu. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

