X (Twitter) va avea funcţii de comunicare video X (fosta Twitter) va avea in curand functie de apelare video intre utilizatorii platformei, anunta noul CEO al companiei, Linda Yaccarino, intr-un interviu pentru CNBC. Aceasta nu ofera detalii despre modul in care va functiona viitoarea facilitate, ci spune doar ca utilizatorii nu vor avea sa faca schimb de numere de telefon pentru a comunica audio. Asta pare sa sugereze ca numele de utilizator va fi folosit pentru realizarea conexiunilor si identificarea apelantului, ca alternativa la numarul de telefon, ceea ce ar putea reprezenta un plus pe partea de intimitate. Nu se stie in acest moment… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare pe Threads de vineri, CEO-ul Meta Mark Zuckerberg a spus ca noile functii ”vor veni in urmatoarele cateva saptamani”. ”O saptamana buna pentru Threads. Comunitatea de aici se afla pe traiectoria pe care ma astept sa construim o aplicatie vibranta pe termen lung”, a scris Zuckerberg. Meta…

- Dupa ce o prima runda de plati a fost deja facuta la inceputul lunii catre cativa creatori de continut, X (fosta Twitter) anunta lansarea oficiala la nivel global a programului de recompensare a creatorilor. Exista o serie de criterii pentru admiterea in noul program. Utilizatorii trebuie sa aiba cel…

- Populara platforma de socializare Twitter a devenit oficial X dupa luni de tachinare de catre fostul sau CEO, Elon Musk. Prin acest rebranding populara aplicație de social media și-a abandonat logo-ul de pasare recunoscut și sa o inlocuiasca cu un simplu X. De asemenea, aplicația de social media și-a…

- Elon Musk, șeful Twitter, a prezentat noul logo al rețelei de socializare, care consta intr-un „X” alb pe fond negru, inlocuind astfel clasicul simbol al pasarii albastre. Prin intermediul unui tweet publicat luni dimineața, directorul general Linda Yaccarino a anunțat: „X este aici! Hai sa facem asta”.…

- 44 de milioane de bife de verificare au fost vandute de Instagram doar intr-o zi, prețul acestora fiind de 15 dolari pe luna. Platforma Instagram, deținuta de compania Meta, a obținut un profit de 660 de milioane de dolari in doar 24 de ore, dupa ce a pus la vanzare bifa albastra de verificare. Aceasta…

- Zuckerberg a anuntat ca cinci milioane de conturi au fost create pe noua retea sociala Threads in patru ore. Printre primii se numara Richard Branson. “Tocmai am depasit 5 milioane de inscrieri in primele patru ore”, a postat Zuckerberg pe contul sau oficial de Threads. Aceasta noua platforma inspirata…

- Elon Musk a anuntat sambata ca Twitter va restrictiona temporar numarul postarilor citite pe platforma. Potrivit presedintelui executiv al consiliului de administratie, Twitter va limita citirea la 6.000 de mesaje pe zi pentru conturile verificate, la 600 pentru utilizatorii neverificati si la 300 pentru…

- Noul CEO al Twitter, Linda Yaccarino, a declarat intr-un tweet ca a fost inspirata de viziunea proprietarului Elon Musk de a crea un viitor mai luminos si ca este incantata sa contribuie la transformarea platformei de socializare, transmite Reuters.Declaratia facuta pe Twitter sambata a fost prima…