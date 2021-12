Stiri pe aceeasi tema

- Prețul petrolului a crescut, miercuri, cu peste 2%, recuperand o parte din pierderile abrupte din ședința precedenta, in condițiile in care marii producatori se pregatesc sa discute despre cum sa raspunda la amenințarea asupra cererii aduse de varianta Omicron, scrie Reuters. Contractele futures pentru…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a avertizat ca noua tulpina Omicron se va raspandi in toata lumea și ca nu poate fi oprita. „In final, tulpina va ajunge peste tot. Nimeni nu va putea s-o opreasca, am vazut asta cand a inceput pandemia in China”. Raed Arafat a declarat…

- Premierul Nicolae Ciuca arata, in mesajul transmis la 103 ani de la unirea Bucovinei cu Regatul Romaniei, ca perseverenta oamenilor de cultura si a celor politici din acea perioada, sustinuti si de vointa populara, reprezinta un exemplu din care avem de invatat si astazi. Seful Guvernului vorbeste si…

- PSD va vota proiectul de lege aflat in dezbatere finala la Camera Deputaților, anunța Marcel Ciolacu, care susține ca certificatul verde, in contextul european, este o prioritate si pentru romani. “Cred ca certificatul verde, in contextul european, este o prioritate si pentru romani. L-am urmarit si…

- The European Union will launch “Global Gateway” as a scheme to compete with China‘s Belt and Road Initiative- the massive, geopolitically influential network of infrastructure and transport investments that Beijing uses to link its exporters to western markets, according to Politico. “We want to turn…

- Peste 200 de sicrie au fost confiscate de autoritațile de frontiera, dupa ce s-a constatat ca au fost folosite acte nereale pentru a fi aduse in Romania. Potrivit Poliției de Frontiera, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Portul Constanta Sud Agigea, intr-un container…