Stiri pe aceeasi tema

- Huawei a confirmat astazi data la care va lansa seria de produse Mate 50. Huawei Mate 50 va debuta pe 6 septembrie, in China pentru inceput, iar debutul global ar avea loc pana la final de an, cu putin noroc. Seria Mate 50 va include cel putin 4 telefoane. E vorba despre Huawei Mate 50E, Mate 50 , Mate…

- Un amestec banal te ajuta sa cureți rapid și simplu grasimea din bucatarie. Multe gospodine se tem de acest pas atunci cand se pregatesc sa faca ordine și sa spele rafturile și ustensilele din bucatarie. Nu trebuie sa ți se mai para un chin atunci cand faci asta. Poți sa gasești o soluție simpla fara…

- Atentie unde ne petrecem timpul liber. Medicii epidemiologi indeamna populatia sa aleaga cu grija locurile pentru petrecerea concediului, sa evite piscinele si strandurile unde observa ca apa nu este curata, riscul de imbolnavire fiind mare in aceasta perioada. Reporter: Adrian Lungu – Populatia este…

- Atunci cand ai o perioada delicata și simți ca trebuie sa iți eliberezi organismul de toxine, bioenergoterapeutul Lidia Fecioru iți recomanda sa consumi o anumita bautura care te ajuta sa iți purifici trupul in doar 9 zile. O poți prepara din cateva ingrediente esențiale. Ce bautura naturala curața…

- „Guvernarea PAS face tot posibilul pentru a interzice concertul de duminica, la care este așteptat sa cante, printre alții, interpretul Filip Kirkorov”. Declarația a fost facuta de catre organizatorul concertului din 19 iuni, Veaceslav Valico. Acesta i-a indemnat pe oameni sa iasa in strada in apararea…

- Inca de cand s-a intamplat ce s-a intamplat cu Huawei , sunt sigur ca deja știi despre ce vorbesc și nu mai are rost sa bat apa-n piua pentru a nu știu cata oara, locul lasat vacant de gigantul chinez, mai ales pe piața din Romania a reprezentat o miza cu adevarat uriașa pentru ceilalți producatori…

- Dupa cum știți, in anul 2021 s-au desfașurat mai multe etape ale campaniei CAMPINA CURATA, inițiata de mai multe organizații neguvernamentale din municipiu și desfașurata cu sprijinul administrației locale și unitaților de invațamant. Joi, 16 iunie 2022, in intervalul orar 13.00-16.00, are loc ultima…

- Ingrediente: 1 kilogram de cartofi albi 1 ceapa alba 30 de grame de margarina 1 legatura de patrunjel sare, piper, cimbru, boia dulce, pudra de usturoi, dupa gust Mod de preparare: – Curața cartofii de coaja și taie-i cuburi. Pune-i intr-o oala umpluta cu apa și adauga un praf de sare. Fierbe cartofii…