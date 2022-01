Stiri pe aceeasi tema

- Smiley lanseaza „Nu mai exista dup-aia”, al doilea scurt-metraj din serialul muzical „Mai mult de-o viața”, in care cei trei prieteni din copilarie, personajele principale ale poveștii in 5 episoade, traiesc acum gustul iubirii adolescentine care-i poarta intens și dramatic intre extaz și agonie. „O…

- Astazi, 19 noiembrie, Alex Parker a lansat piesa perfecta pentru sezonul de sarbatori, pe care o vei asculta cu siguranța pe repeat in aceasta perioada magica: Home Alone (Macaulay Culkin)! “A sosit timpul sa scot una dintre piesele mele preferate! “Macaulay Culkin” a fost compusa de mine si Marius…

- EMAA revine cu o noua lansare in 2021. “Atat de noi” calca pe urmele Sufletului Imun in profunzimea versurilor și a interpretarii cu care am fost obișnuiți de catre EMAA. Intr-o lume a vitezei, vocea Emei te oprește din haosul cotidian și te așeaza la masa pe tine cu cele mai sincere ganduri intr-o…

- Olivia Addams revine cu un nou single dupa hit-urile “Are we there”, “Dumb” și “Stranger”. Piesa “Chameleon” vorbește despre o lume colorata destinata celor ce iși traiesc viața dupa propriile reguli. Cei mai norocoși dintre noi traiesc dupa cum iși doresc, in propria bula, fara a ține cont de parerile…

- Ștefan Banica și Liviu Teodorescu și-au unit forțele și lanseaza una dintre cele mai inedite colaborari: „Ne vedem intr-un vis”, piesa insoțita și de un videoclip sugestiv, plin de simboluri. Aceasta colaborare aduce impreuna doua dintre cele mai bune voci masculine din Romaniei, Ștefan Banica și Liviu…

- Andreea Ignat lanseaza astazi, 21 octombrie 2021, piesa dance „Iubirea ta cruda”, care transmite acel vibe nostalgic al anilor 2000. Piesa ideala pentru sezonul actual, care cu siguranța va starni emoții puternice pentru ca multe persoane se regasesc in versurile acesteia, vine la pachet cu un videoclip…

- Ruxit, cel mai nou proiect Newton Music, lanseaza single-ul “Te las”. Piesa este compusa de 2Door, Ruxit, Gil și Razvan Ghervan. “Te las este o piesa in care eu am foarte mare incredere și la care am lucrat foarte mult. Este o piesa total diferita de cele lansate pana acum și mai pregatesc alte surprize.…

- A venit ziua cea mare! Adele a revenit in forța cu noua piesa „Easy on me” pentru care aveam pana acum doar un teasing, dar și cu un videoclip foarte frumos. Vorbim despre toate pe larg, mai jos. Joi seara (in timpul nopții in Romania), Adele a lansat piesa „Easy on me” și un videoclip... View Article