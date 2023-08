Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Coe, presedintele Asociatiei Mondiale de Atletism (World Athletics), a declarat ca Federatia Internationala mentine interdictia impusa sportivilor rusi si bielorusi, desi guvernul ucrainean permite acum ca sportivii sai sa concureze impotriva rusilor sub un drapel neutru, potrivit news.ro."Am…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a precizat, cu prilejul participarii la ceremonia dedicata sportivilor medaliați la competițiile sportive internaționale, Jocurile Europene și Special Olympics, ca pentru Cabinetul sau susținerea sportului „e esențiala” și va susține investițiile in sport.

- In Consiliul Director al Federației Romane de Baschet au fost decise regulamentele de desfașurare ale Ligii Naționale de Baschet Masculin și ale Cupei Romaniei, in stagiunea 2023/2024. Conform surselor noastre, cea mai importanta schimbare este aceea ca din sezonul urmator va fi obligatoriu ca doi jucatori…

- Jocurile Olimpice(JO) din 2024 urmeaza sa se desfașoare la Paris, iar Comitetul Internațional Olimpic(CIO) va trimite invitații catre 203 țari, mai puțin Rusia și Belarus. CIO nu a luat inca o decizie in privința sportivilor ruși și belaruși Daca organismul de la Lausanne insista inca din luna martie…

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) s-a pronuntat joi pentru excluderea totala a sportivilor din Rusia si Belarus de la Jocurile Olimpice si Jocurile Paralimpice 2024 de la Paris, ''atat timp cat continua agresiunea din Ucraina'', transmite AFP.

- Sesiunea speciala a examenului de Bacalaureat pentru absolventii de liceu participanti la loturile olimpice si la competitiile sportive si artistice internationale va incepe luni cu proba la Limba si literatura materna care va fi sustinuta de elevii apartinand minoritatilor

- Federatia Internationala de Gimnastica si-a amanat pana in luna iulie decizia cu privire la reintegrarea sportivilor rusi si belarusi in competitiile internationale, a declarat vineri presedintele federatiei ruse, potrivit AFP, citat de news.ro."Federatia Internationala de Gimnastica nu se poate…

- Cei mai buni elevi ai Romaniei, pasionați de Informatica, se afla in aceasta saptamana la Slatina, in județul Olt, unde are loc tabara de pregatire a lotului național. La finalul perioadei se decide cine va reprezenta țara in competițiile internaționale.