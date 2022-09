A trecut un an: Tragedie, cu victime! Incendiu la Spitalul de Boli Infectioase Constanta. Sectia ATI, mistuita de flacari

In spital se aflau 113 persoane, iar la Terapie Intensiva erau zece pacienti Sapte persoane au murit pe loc in spital, iar alte trei au murit in urmatoarele zile…