Wizz Air profită de agonia Blue Air! A reintrodus bilete cu tarife speciale Compania Wizz Air a reintrodus bilete cu tarife pornind de la 39,99 euro pentru pasagerii Blue Air afectati de anularea zborurilor si a crescut frecventa pe 28 de rute din Bucuresti catre destinatii europene, relateaza Agerpres, „Wizz Air reintroduce bilete cu tarife speciale pentru clientii Blue Air afectati de zborurile recent anulate ale companiei aeriene. Pasagerii Blue Air pot rezerva zboruri Wizz Air pe rute selectate, la tarife de la 39,99 euro, folosind codul rezervarii Blue Air. Rezervarile se pot efectua prin intermediul website-ului pentru tarife speciale al Wizz Air – https://wizzair.com/en-gb#/rescue.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

