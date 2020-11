Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat luni zece noi initiative de economisire a combustibilului ca parte a angajamentului sau de a reduce emisiile de carbon cu 33% pana in 2030, anunța news.ro.Emisiile de dioxid de carbon ale Wizz Air au fost cele mai scazute dintre companiile aeriene…

- Uber a declara recent faptul ca toate taxiurile disponibile prin intermediul aplicatiei sale vor fi electrice pana in 2040, insa chiar si mai devreme, pana in 2030 in orasele din SUA, Canada si Europa. Compania de ride sharing a declarat ca masura face parte din „responsabilitatea” sa de a aborda provocarea…

- La doar cateva luni dupa atragerea unei investiții de jumatate de milion de euro de la fondul Neogen Capital, startup-ul romanesc Tailent incepe extinderea internaționala prin lansarea tehnologiilor Tailent Automation Platform Studio, pentru dezvoltarea roboților, și Tailent Automation Platform Control…

- Compania ELCEN trage un semnal de alarma referitor la un grafic care evidențiaza creșterea exploziva a pierderilor de agent termic din rețeaua de termoficare a Capitalei, aflandu-se foarte aproape de valoarea maxima peste care devine practic imposibila o garantare sigura și stabila a alimentarii cu…

- „Ambasada SUA in Romania folosește informații selective pentru a defaima compania Huawei” Dupa ce Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, a acuzat in cadrul unei editorial ca ”Huawei și stapanii ei comuniști chinezi au lansat recent o campanie de dezinformare lipsita de rușine incercand sa…

- Wizz Air, compania aeriana cu cea mai mica amprenta ecologica din Europa*, anunța astazi o noua baza pe aeroportul Doncaster Sheffield, care va fi a doua baza pentru Wizz Air UK, compania aeriana inregistrata in Marea Britanie și cu sediul in aceasta țara, alaturi de Londra Luton. Compania aeriana va…